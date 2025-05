Campino Isidoro Simões homenageado na Feira de Maio

partilhe no Facebook

Isidoro Nunes Simões começou cedo a trabalhar, aos 12 anos, na herdade onde nasceu. Trabalhou depois com o seu pai, maioral das vacas, numa outra herdade, contribuindo para o sustento da família. Foi maioral real durante 16 anos, em Pancas, tendo passado ainda pela Companhia das Lezírias. É há muitos anos presença assídua na Feira de Maio em Azambuja, certame onde, na manhã deste domingo, 25 de Maio, lhe foi prestada homenagem.

Na homenagem, Isidoro Simões foi cumprimentado pelos seus colegas de profissão e pela sua família que assistiu emocionada ao relato da história de vida do campino de Rio Frio.

No segundo momento da cerimónia foi entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome de Orlando Vicente. O momento solene foi seguido de um desfile de campinos e cavaleiros pelas ruas da vila ao som da banda do Centro Cultural Azambujense.