Carlos Gonçalves abandonou o ensino e juntou-se à Filourém

Carlos Gonçalves, 41 anos, é director-geral da Filourém, empresa importadora de peças automóveis de Ourém. O empresário deixou de ser professor de educação física, disciplina que considera o parente pobre do ensino, e juntou-se à empresa fundada pelos pais. Entusiasta do desporto e da actividade física, Carlos Gonçalves é treinador do Vilarense, jogador de futebol nos veteranos do Ouriense e praticante de outras modalidades.