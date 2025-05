A Tuna de Abrantes regressou à cidade para celebrar a amizade e a paixão pela música

No coração de Abrantes ergueu-se uma tradição que resiste ao tempo e renasce a cada geração: a Tuna da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Fundada há 26 anos é mais do que um grupo musical, é o reflexo de um espírito colectivo, da amizade e paixão pela música. Após três anos de silêncio, a Tuna ergueu-se novamente num reencontro com a memória, com a tradição e com a alma estudantil de uma cidade que se habituou a ver, no fESTA, um marco cultural.

Aqui ficam algumas imagens da vigésima edição do fESTA.