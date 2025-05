Cartaxo apresenta projecto para reabertura das piscinas cobertas

A Câmara do Cartaxo apresentou o projecto para as piscinas cobertas, encerradas desde Março de 2022 por falta de manutenção. Estima-se que a obra atinja os 3 milhões de euros para que a piscina cumpra com as exigências da federação e possa receber competições. Do projecto destacam-se aspectos como a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, o isolamento térmico, acústico e a eficiência energética, reforço das estruturas para protecção sísmica e privacidade nos espaços.



As bancadas terão capacidade para 192 espectadores e a previsão do presidente da câmara, João Heitor, é que a obra inicie este ano. O presidente do Clube de Natação do Cartaxo, Valter Almeida, revelou a O MIRANTE que a expectativa é atrair os atletas que se dispersaram por outros clubes da região pelo fecho da infraestrutura.