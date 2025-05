Lanche multicultural junta famílias na escola Alexandre Herculano

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano organizou lanche multicultural na tarde de 27 de Maio. O momento juntou 13 famílias de migrantes e permitiu aproximar as famílias do corpo docente do agrupamento.

A Escola EB 2,3 Alexandre Herculano, em Santarém, foi palco de um lanche multicultural na tarde de 27 de Maio. Organizado pela Equipa de Acolhimento a Migrantes do agrupamento de escolas, o lanche começou com uma pequena atividade em que os pais foram convidados a responder a quatro perguntas acerca da integração dos seus filhos na escola e na comunidade.

A diretora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Margarida Franca, salientou a importância de levar as famílias à escola para estreitar relações e melhor integrar os alunos, que no agrupamento são perto de 30% do total dos estudantes. Cátia Sales, mediadora linguística e cultural, realça que a iniciativa pretende ser um espaço de diálogo entre a escola e as famílias e um espaço para ouvir as necessidades e expectativas que têm em relação ao ensino dos seus filhos.