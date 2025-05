Entender o autismo em Alpiarça

Aprender a comunicar com crianças com autismo e entender este transtorno foi o tema do primeiro fórum no âmbito do Projeto CLDS-5G Alpiarça "Incluir+", na tarde de 28 de Maio, numa iniciativa do município em parceria com a rede social. O fórum foi conduzido por António Portelada, professor no Politécnico de Santarém que tem desenvolvido investigação na área.

Vanessa Nalha, coordenadora do projecto, explicou no que consiste o CLDS-5G.