Música, cultura e tradição na Feira da Ascensão de Alenquer

Foi inaugurada esta quarta-feira a Feira da Ascensão de Alenquer, que decorre no Parque Urbano da Romeira até ao próximo domingo.

O evento teve início com a fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alenquer, seguida da visita do executivo municipal e dos autarcas locais ao certame.

Além da música, a Feira da Ascensão conta com a participação do movimento associativo do concelho, tasquinhas de comes e bebes, restaurantes, carrosséis e diversões para as crianças, artesanato, DJs, exposições temáticas, bandas de garagem e as tradicionais largadas e corridas de touros.

A Feira da Ascensão é um dos eventos mais emblemáticos do concelho de Alenquer. Desde a sua primeira edição, em 1982, tem-se afirmado como um dos pontos altos do calendário festivo da região Oeste.