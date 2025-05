Esclerose múltipla não é impedimento para a prática desportiva

partilhe no Facebook

Um diagnóstico de esclerose múltipla há treze anos motivou Gustavo Froes, de 42 anos, a começar a praticar desporto. O halterofilismo, um desporto aparentemente incompatível com a doença, como lhe tinha sido dito por um médico, revelou-se a razão do seu bem-estar físico e psicológico, como explica a O MIRANTE a propósito do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, celebrado a 30 de Maio.