Novo serviço de urgência de Abrantes duplica capacidade de resposta aos utentes

O Hospital de Abrantes, que integra a Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, inaugurou o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, obra reclamada há duas décadas e que representou um investimento de 3,6 milhões de euros. Com a presença da ministra da Saúde, autarcas, profissionais de saúde e representantes de diversas entidades, Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da instituição, lembrou que o investimento realizado era uma “necessidade há muito sentida” no hospital de Abrantes, que completará 40 anos em Outubro.

A intervenção agora concluída consistiu numa “ampliação e reorganização profunda do espaço” existente na unidade hospitalar. O novo serviço está equipado com 19 postos de atendimento médico, 12 espaços de atendimento cirúrgico e duas salas de reanimação e emergência. A unidade passa também a dispor de quartos individuais e de isolamento, que asseguram melhores condições de segurança e privacidade para os utentes. Com estas melhorias, a área de prestação de cuidados de urgência “mais do que duplicou”, passando a oferecer “instalações modernas, funcionais e centradas na qualidade do atendimento”, tanto para utentes como para os profissionais de saúde.