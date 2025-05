A pesca é um modo de vida para Gonçalo Matias em Salvaterra de Magos

Ainda é possível viver do que a pesca oferece, com trabalho duro, respeito pela natureza e uma ligação profunda ao rio. Em Salvaterra de Magos, Gonçalo Matias é exemplo de quem resiste ao tempo e mantém viva a tradição da pesca artesanal, num equilíbrio entre sustento e preservação.

Gonçalo Matias é um dos poucos pescadores que vive exclusivamente do sector. Entre a pesca nas águas calmas do rio Tejo e a banca de peixe no mercado de Salvaterra de Magos, construiu uma vida guiada pelas marés, pelo respeito pela natureza e pela paixão de infância. Licenciado em Engenharia Agroalimentar, trocou a carreira técnica por uma vida mais simples, mas profundamente enraizada no rio.

A bordo do seu barco, Gonçalo Matias lança redes ao amanhecer e muitas vezes segue diretamente para o mercado local, onde vende o peixe fresco. Valoriza o contacto com a natureza e preocupa-se com o impacto ambiental da sua atividade, devolvendo ao rio muitos dos peixes que não precisa. Para o pescador, pescar é mais do que uma profissão: é um modo de vida que exige paciência, força e consciência ecológica.

Uma reportagem que pode ler na integra na próxima edição impressa de O MIRANTE.