Palmira Bastos homenageada em Aldeia Gavinha

Na data em que se assinalaram os 150 anos do nascimento da actriz Palmira Bastos, Aldeia Gavinha prestou-lhe homenagem com a reabertura do Espaço Memória Palmira Bastos, a casa onde nasceu.

Palmira Bastos nasceu há 150 anos em Aldeia Gavinha, a sua terra natal no concelho de Alenquer. Na sexta-feira, ao final da tarde, precisamente no dia do seu aniversário, a família da atriz, a população, autarcas locais e admiradores homenagearam uma das figuras mais marcantes do teatro português, numa iniciativa organizada pela União das Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha.

A neta da artista e o actor João Ávila falaram sobre Palmira Bastos e partilharam algumas histórias.

A efeméride ficou marcada pela reabertura do Espaço Memória Palmira Bastos, na casa onde a atriz nasceu, e pelo descerramento da placa do auditório, que agora tem o nome de António Rodrigues Guapo, impulsionador do Grupo Cénico Palmira Bastos.

A primeira visita guiada ao espaço museu, agora remodelado, contou com a presença da família, um momento de grande comoção para a neta da artista.