partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma noite ao som do acordeão em Valada

A nova direcção do Ribatejano Futebol Clube Valadense organizou o seu primeiro evento na noite de sábado, 31 de Maio. O primeiro festival de acordeão contou com quase cem pessoas e nove acordeonistas. Aqui ficam algumas imagens da noite em Valada, concelho do Cartaxo.