Agrupamento Templários homenageou Patrícia Sampaio

A judoca Patrícia Sampaio foi homenageada na manhã de quinta-feira, 5 de Junho, na Escola Santa Iria, em Tomar. A homenagem, organizada pelo Agrupamento de Escolas Templários, onde Patrícia Sampaio estudou, contou com a presença de alunos, docentes e convidados. Estiveram também presentes o director do Agrupamento Templários, Paulo Macedo, bem como a homenageada.

A cerimónia durou cerca de uma hora, terminando com uma longa sessão de autógrafos. Patrícia Sampaio interagiu com os estudantes ao longo da manhã e mostrou-se emocionada com a distinção.