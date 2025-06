partilhe no Facebook

Modelistas do Forte da Casa preparam exposição nacional

Nas instalações da Associação de Modelismo da Região de Lisboa (AMRL), no Forte da Casa, já se constroem e pintam algumas das peças que a colectividade vai mostrar este mês na Modelfest, a maior mostra nacional de modelismo.

Entre os dias 21 e 22 de Junho o pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, vai acolher mais de 500 modelos, reunindo modelistas de todo o país e o público poderá contactar, gratuitamente, com trabalhos para todos os gostos, desde automóveis a barcos, naves, carros telecomandados, modelismo ferroviário com comboios entre outras surpresas.

A associação nasceu da paixão partilhada por um grupo de amigos pelo modelismo e tem meia centena de membros de norte a sul do país.

