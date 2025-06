Abrantes transforma-se num palco de cultura e tradição durante nove dias

Abrantes volta a encher-se de vida com o arranque das Festas de 2025, que decorrem entre os dias 6 e 14 de julho, prometendo uma programação diversa e envolvente. Este ano, mais do que nunca, a festa assume-se como um reflexo do espírito comunitário abrantino, com centenas de pessoas e múltiplas organizações locais diretamente envolvidas.