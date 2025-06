Rio Maior assinalou 25 anos da empresa municipal Desmor

O aniversário da empresa municipal foi assinalado com uma sessão solene no centro de estágios de Rio Maior.

A empresa municipal Desmor assinalou a 6 de Junho os seus 25 anos de actividade.

O aniversário foi assinalado com uma sessão solene no centro de estágios de Rio Maior onde discursaram, entre outros, o presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, o presidente da câmara, Filipe Santana Dias, e o novo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.

A sessão contou com a presença de representantes de várias entidades e agentes desportivos e foi ainda inaugurado um novo relvado sintético.