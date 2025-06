Luiz Rocha: 45 anos a cantar o fado

Conheceu a fadista Amália Rodrigues, um dos seus ídolos, e trabalhou com vários artistas. Luiz Rocha assinalou 45 anos de percurso artístico com um novo CD: “Fado por Lisboa”.

Luiz Rocha, natural de Marvila e residente em São João dos Montes, é fadista com carteira profissional. Com 45 anos de percurso artístico, trabalhou com nomes como Fernando Maurício, Maria da Fé e Hermínia Silva e conheceu um dos seus ídolos, a fadista Amália Rodrigues. Foi cabeleireiro durante 36 anos, criador do grupo "Artistas Propalco" e lançou vários discos. Defensor do fado tradicional, critica a falta de espaço nas televisões e rádios e acredita que o fado se sente, não se aprende.

