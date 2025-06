Festas de Santo António em Torres Novas fazem-se com muita cor, animação e boa comida

Festas de Santo António de Torres Novas começaram esta quinta-feira, dia 12 de Junho com abertura do arraial e a tradicional Marcha do Santo António acompanhada da Marcha Anos Ontem ao som da Banda Operária Torrejana. Celebrações continuam até dia 15 de Junho.