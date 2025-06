Catarina Farias, a médica dentista que sonha com uma clínica solidária em Portugal

A médica dentista Catarina Farias começou a carreira profissional no Brasil e chegou a Portugal com todos os sonhos do mundo. Construiu em Samora Correia a sua clínica e o seu lar. Hoje, diz que trata da saúde oral dos seus pacientes, mas também exerce com um olhar atento às pessoas.

Catarina Farias nasceu no Recife, no Brasil, e cresceu entre livros, bonecas e sonhos de cuidar dos outros. Tímida e estudiosa, apaixonou-se pela medicina dentária quase por acaso, mas nunca mais largou a profissão. Trabalhou em comunidades carenciadas do interior brasileiro, onde diz ter recebido “as maiores lições de amor”.

Em 2015, já com filhos, decidiu recomeçar a vida em Portugal, inspirada pelo irmão e determinada a fazer valer o seu diploma. Lutou, estudou, trabalhou em várias clínicas e acabou por abrir o seu próprio espaço em Samora Correia, a DecorSorriso, onde hoje se sente em casa.

Acredita que o segredo da profissão está na empatia e que a medicina dentária em Portugal precisa de uma nova cultura de prevenção. Sonha com uma clínica solidária e garante que, se ganhasse o Euromilhões, não largaria a bata branca. “A minha missão é cuidar das pessoas”, diz, com um sorriso tranquilo e verdadeiro.



É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE