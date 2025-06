Festas da Cidade do Cartaxo decorrem até 24 de Junho

Capital do Vinho celebra as principais tradições da cidade, como tauromaquia, religião e folclore, com programação variada e animação musical. Marcha do Cartaxo desfilou pelas ruas da cidade na noite de sexta-feira, 20 de Junho.

O Cartaxo está em festa e a “Capital do Vinho” celebra, até 24 de Junho, o 30.º aniversário da sua elevação a cidade com um programa repleto de actividades culturais, religiosas e tauromáquicas. As celebrações decorrem no centro da cidade. Na edição deste ano, os artesãos também têm novos espaços que permitem uma maior visibilidade. Aqui ficam algumas imagens do primeiro dias das Festas do Cartaxo.