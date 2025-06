Arraial Comércio Com Vida voltou a realizar-se no encerramento das festas do Cartaxo, no dia em que se celebrou o padroeiro da cidade. Comerciantes e populares juntaram-se em clima festivo pelas ruas e foram distribuídas sardinhas assadas.

Comércio local em festa no Dia de São João Baptista no Cartaxo

As principais ruas do centro do Cartaxo encheram-se de cor, música e convívio na terça-feira, 24 de Junho, com mais uma edição do “Comércio com Vida”, um arraial e sardinhada que se vai tornando tradição na cidade.

A iniciativa, que decorre no âmbito das Festas da Cidade, nasceu há três anos por vontade dos próprios comerciantes, com o objectivo de aproximar a população do comércio local e celebrar em conjunto o dia de São João Baptista, padroeiro do Cartaxo.

O evento teve lugar a partir das 18h nas ruas Batalhoz, Serpa Pinto e Avenida João de Deus, e contou com animação popular, decoração típica dos Santos Populares e, claro, as tradicionais sardinhas assadas, que foram distribuídas gratuitamente.

Com esta iniciativa, os comerciantes pretendem não só dinamizar o centro da cidade, mas também reforçar os laços entre vizinhos, clientes e visitantes, promovendo o comércio de proximidade num ambiente festivo e acolhedor.