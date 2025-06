Bloco Logístico da Mercadona é o maior empregador de Almeirim e está a potenciar a economia regional

A Mercadona inaugurou esta sexta-feira, 27 de Junho, a maior plataforma logística da Península Ibérica, em Almeirim, com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Um investimento de 290 milhões de euros que está a potenciar a instalação de mais empresas na cidade e a contribuir para o desenvolvimento da região. O Bloco Logístico de Almeirim passou a ser o maior empregador do concelho e um dos maiores do distrito de santarém, com 630 funcionários.

A partir deste bloco logístico são abastecidas as 63 lojas de que a Mercadona dispõe atualmente em Portugal e numa visão de futuro o investimento está pensado na expansão da empresa que vai continuar a abrir lojas, numa lógica de sustentabilidade económica e ambiental.