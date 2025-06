José Barroca homenageado no começo da festa da Sardinha Assada em Benavente

Inaugurou-se esta sexta-feira, em Benavente, a exposição “José Barroca – O Homem na Festa”, integrada na programação da Festa da Amizade – Sardinha Assada.

A mostra, patente no Núcleo Museológico Agrícola de Benavente, presta homenagem a José Barroca, figura emblemática das festas populares do concelho, destacando a sua presença e o seu contributo para a memória coletiva da comunidade.

A inauguração decorreu ao final da tarde, contando com a presença de autarcas, representantes de associações locais e muitos benaventenses.

A exposição poderá ser visitada até 25 de outubro, com entrada livre.