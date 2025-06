partilhe no Facebook

Homenagens no aniversário da elevação de Vila Franca de Xira a cidade

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira comemorou o 41º aniversário da elevação a cidade com a distinção de entidades e personalidades e um espectáculo de fado marialva.

No sábado, 28 de Junho, foram distinguidas a Associação Alves Redol, Centro Equestre da Lezíria Grande, Decorpita, Hermínia Mesquita, José Manuel Santos e Susana Santos, Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira, Associação de Tertúlias Tauromáquicas do Concelho, Fado Marialva e Vítor Moreira.