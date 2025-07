Autarca defende agravamento do IMI na Golegã para casas desabitadas

A Assembleia Municipal da Golegã levou a cabo uma iniciativa que reuniu empresários, câmara municipal e população para conversar sobre o desenvolvimento económico e turístico do concelho. Um dos temas abordados foi a falta de habitação e o facto de alguns proprietários guardarem as suas casas para alugar na altura da Feira Nacional do Cavalo, prevendo-se que haja futuramente um agravamento do IMI.