Praia Fluvial de Aldeia do Mato e Fontes distinguidas por excelência balnear

As praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes, situadas no concelho de Abrantes, foram palco, na tarde de 3 de Julho, da cerimónia oficial do hastear das bandeiras que reconhecem a qualidade ambiental, acessibilidade e segurança das zonas balneares.