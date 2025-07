Festa do Sal regressam às Marinhas do Sal de Rio Maior

A Festa do Sal regressou este fim de semana às Marinhas de Rio Maior para celebrar a tradição salineira, com animação musical e recriações etnográficas que continuam no próximo fim de semana.

As Salinas de Rio Maior voltaram a encher-se de vida no fim de semana com a Festa do Sal. O evento anual celebra a tradição da produção de sal, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecerem de perto o processo de extração e a cultura local associada. O programa contou com muita animação musical e regressa para o próximo fim de semana, onde não vão faltar exposições, gastronomia e muita música, com destaque para a recriação etnográfica da safra do sal, marcada para o dia 13 de Julho.