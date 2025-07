Hugo Cristóvão apresentou candidatura à Câmara de Tomar com sala cheia

O Partido Socialista apresentou o actual presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, como candidato ao cargo nas eleições autárquicas do próximo Outono, numa sessão realizada na manhã de domingo, 6 de Julho, no auditório da Biblioteca Municipal.



Com uma sala completamente cheia, foram ainda apresentados o candidato a presidente da assembleia municipal, Hugo Costa, actual titular do cargo, e a mandatária da candidatura, Anabela Freitas. O evento contou ainda com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.