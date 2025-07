Simone Lopes concretizou um sonho com o Refúgio da Quinta Nere Maitia no Vale de Santarém

Simone Lopes nasceu na França, filha de pais portugueses. Tinha cinco anos quando foi viver com os pais para Toronto, no Canadá, onde trabalhou para o Governo, e quando casou mudou-se para o estado de Arizona, nos Estados Unidos da América. As políticas de Donald Trump fizeram com que se mudasse para Portugal, onde realizou o sonho de uma vida ao lado do marido Patrick com a criação do Refúgio da Quinta Nere Maitia, no Vale de Santarém, onde dá a conhecer a gastronomia e tradições portuguesas.



A Quinta Nere Maitia é um refúgio para adultos num terreno com sete hectares e piscina natural. São 10 bungalows que representam as regiões Sado, Lisboa, Minho, Douro, Alentejo, Ribatejo, Beira-Interior, Trás-os-Montes, Madeira e Açores.