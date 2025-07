Politécnico de Santarém tem nova pós-graduação em Business Intelligence and Analytics

Novidade lançada no Azambuja Summit, que decorreu a 8 de Julho no espaço HubsLisbon Azambuja.

A segunda edição do curso TeSP em Distribuição e Logística e a nova pós-graduação em Business Intelligence and Analytics, numa parceria entre o Politécnico de Santarém e a Associação Portuguesa de Business Intelligence, foram anunciados no Azambuja Summit.

O evento decorreu no HubsLisbon Azambuja na terça-feira, 8 de Julho, e contou ainda com a apresentação de um projecto de investigação de duas alunas da Escola Secundária de Azambuja, Madalena Silva e Neuza Rodrigues.