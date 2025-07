Dragão cuspiu fogo pelas ruas de Santarém

As ruas de Santarém receberam na noite de 10 de Julho um espectáculo de circo com um dragão metálico em movimento a cuspir fogo, acompanhado por música e manipulação de fogo real por quatro artistas. O projecto Drak Flama, da companhia espanhola Teatrapo Producciones, atraiu centenas de pessoas às ruas. Teve início junto à Loja do Cidadão e percorreu várias artérias do centro da cidade, até à Praça Visconde Serra do Pilar. O evento transformou as ruas de Santarém num palco a céu aberto.