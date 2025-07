GNR retira reboques de armazém ligado ao tráfico de droga no Porto Alto

A GNR voltou ao terreno esta sexta-feira, 11 de Julho, com uma operação numa herdade perto do Porto Alto, no seguimento do desmantelamento de uma rede criminosa dedicada ao fabrico de lanchas rápidas usadas no tráfico de droga entre Portugal e Espanha.

Dois veículos pesados da GNR, com as luzes de emergência ligadas, saíram ao início da tarde de sexta-feira, 11 de Julho, de uma herdade situada a poucos quilómetros do Porto Alto, transportando dois reboques que serviriam para movimentar lanchas rápidas.

A operação foi acompanhada por um veículo de apoio da GNR e sugere ter sido mais uma das etapas da investigação ligada ao combate ao tráfico de droga.

Esta acção insere-se numa investigação de grande envergadura da GNR que, ao longo da semana, desmantelou uma rede criminosa dedicada ao fabrico de embarcações de alta velocidade em Portugal.

O centro de operações da organização estava instalado num armazém localizado entre Samora Correia e Alcochete, junto à Estrada Nacional 118 e próximo do rio Tejo através de um braço do Rio Sorraia.

Além da acção na herdade do concelho de Benavente, a operação teve também ramificações em vários pontos do norte do país.

