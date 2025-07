A ocorrência, nas proximidades da Escola Ginestal Machado e do muito frequentado recinto polidesportivo do Sacapeito, não causou vítimas.

Queda de árvore junto ao recinto desportivo do Sacapeito em Santarém

A queda de uma árvore de grande porte, ao início da noite de 10 de Julho, obrigou ao corte temporário de uma faixa de rodagem entre a Rua dos Bombeiros Voluntários e a Rua Madre Teresa de Calcutá, na zona do Sacapeito, em Santarém.

A ocorrência, nas proximidades da Escola Ginestal Machado e do muito frequentado recinto polidesportivo do Sacapeito, não causou vítimas. Os destroços foram removidos para o passeio e a circulação rodoviária já estava normalizada por volta das 23h00.