Rancho de Atalaia animou manhã de sábado em Santarém

As manhãs de sábado nas ruas do centro histórico de Santarém vão ser animadas durante este Verão por ranchos folclóricos da região, no âmbito do projecto in.Tradição. O desfile etnográfico passa por diversas artérias e termina no Largo do Seminário. Na manhã de 12 de Julho, foi a vez de se exibir o rancho de Atalaia, Almoster. A iniciativa acontece desde 2016, sendo dinamizada pela Fundação Inatel.