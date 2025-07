Sónia Sanfona apresenta recandidatura à Câmara de Alpiarça valorizando o que já fez

A presidente da Câmara de Alpiarça apresentou este sábado, 12 de Julho, a recandidatura à autarquia, com a presença do secretário geral do PS, José Luís Carneiro.

A presidente da Câmara de Alpiarça apresentou este sábado, 12 de Julho, a recandidatura à autarquia, com a presença do secretário geral do PS, José Luís Carneiro. Sónia Sanfona disse estar com a mesma determinação mas agora com mais experiência. E justificou a sua decisão com o amor que tem à terra e a vontade de fazer com que as pessoas vivam melhor, tendo elencado o trabalho destes quatro anos, sublinhando que já avançou com projectos de 10 milhões de euros.