Abrantes está a acolher o maior evento mundial de Agility, que nunca foi realizado durante três semanas consecutivas numa mesma cidade. Na calendarização, está previsto a cidade receber três competições internacionais e cerca de seis mil pessoas oriundas de 41 países e mais de dois mil cães. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, não tem dúvidas de que a iniciativa vai ter um impacto significativo na região, nomeadamente no comércio local e no turismo.

O Agility Abrantes 2025 está a decorrer no Estádio Municipal de Abrantes, local onde estão instalados cinco rings de competição. O evento é organizado pelo Clube Cinófilo do Alentejo, com o apoio do Clube Português de Canicultura, da Federação Cinológica Internacional e do município de Abrantes.