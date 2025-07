Pianista Eliane Reyes foi à Igreja da Misericórdia de Coruche interpretar as 14 valsas de Chopin

O Festival Terras Sem Sombra é uma iniciativa que percorre há 21 anos todo o território alentejano durante uma boa parte do ano divulgando tradições ligadas ao património, à música e à biodiversidade.

No dia 13 de Julho o Terras Sem Sombra passou por Coruche e recebeu na Igreja da Misericórdia a pianista Eliane Reyes para um concerto de piano onde interpretou as 14 valsas de Chopin. A Igreja encheu como nunca se tinha visto, com público do concelho, mas também algum vindo das terras mais próximas do Alentejo. Durante cerca de uma hora, Eliane Reyes, um dos nomes mais destacados da pianística belga, tocou e encantou um público que não lhe regateou aplausos e manifestações de admiração.

Entre o público estava o Embaixador da Bélgica, um representante da cidade de Bruxelas, acompanhados pelas esposas, que antes do concerto justificaram a sua presença e o seu apoio a mais uma edição do Festival, liderado desde a primeira edição por José António Falcão e Sara Fonseca.

José António Falcão, na hora da apresentação da artista, não se esqueceu de referir a honra de terem conseguido trazer Eliane Reyes à vila de Coruche, uma das intérpretes mais distinguidas na sua arte, três vezes nomeada para os Internacional Classical Music Awards e ganhadora de vários prémios internacionais.