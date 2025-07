A Diocese de Santarém celebrou ontem, a 16 de Julho, o seu jubileu com uma Eucaristia na Sé, que contou com a leitura de uma mensagem do Papa Leão XIV e a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Diocese de Santarém celebrou 50 anos com presença do Presidente da República

Perante uma igreja cheia, o bispo de Santarém, José Traquina, manifestou o desejo aproximar a Igreja da população, realçando que essa proximidade deve traduzir-se na valorização das famílias, do trabalho, da educação, do cuidado com o ambiente e do apoio aos mais pobres. Já Marcelo Rebelo de Sousa destacou o papel positivo da Diocese na comunidade.