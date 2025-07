Festival do Maranho atrai milhares de visitantes à Sertã

A vila da Sertã está em festa até domingo, 20 de Julho, com mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranho. O evento, organizado pelo município, exalta a gastronomia e divulga as actividades económicas e tradições locais, contando com um programa musical composto de nomes sonantes e grupos locais. A Alameda da Carvalha tem recebido milhares de visitantes por estes dias.