partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Rancho da Lapa chega aos 41 anos com muita vitalidade

O Rancho Folclórico da Freguesia da Lapa, concelho do Cartaxo, celebrou 41 anos durante este fim-de-semana, no qual incluiu o seu festival de folclore no Largo da Capela, nos Casais da Lapa. O festival teve como ranchos convidados os ranchos A Primavera, de Gáfete, e da Associação Recreativa da Pocariça numa noite animada de arraial.