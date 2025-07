Restabelecida circulação ferroviária entre Setil e Vale de Santarém

Um incêndio no mato na zona do Setil, em Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo, mobilizou mais de uma centena de operacionais e meios aéreos, obrigando ao corte da circulação ferroviária entre Setil e Vale de Santarém. Os comboios da Linha do Norte circulam agora a velocidade reduzida e os trabalhos de limpeza vão ser demorados segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

A O MIRANTE chegou um vídeo de um passageiro que circulava num comboio intercidades a caminho de Santarém, depois de uma hora retido em Azambuja. Aqui ficam as imagens.