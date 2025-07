CDU de Alpiarça apresenta candidatos onde se incluem universitários

A CDU Alpiarça apresentou os seus candidatos aos órgãos autárquicos do concelho na noite de sexta-feira, 25 de Julho. As listas incluem alguns estudantes universitários. A coligação do PCP e de Os Verdes, tem como cabeça de lista à câmara o ex-presidente do município, Mário Pereira, que há quatro anos tinha esgotado o limite de mandatos. O mandatário da candidatura é o actual vereador que tinha sido cabeça de lista em 2021, João Arraiolos. A apresentação realizou-se no Largo dos Águias, com o mote Fazer Mais, Fazer Melhor.

Mário Pereira elencou várias prioridades, sendo uma delas retirar a recolha dos resíduos sólidos urbanos da responsabilidade da empresa intermunicipal Ecolezíria.