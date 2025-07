Alargamento da ferrovia é uma machadada na qualidade de vida de Alhandra e VFX

Alterações ao projecto e contrapartidas da Infraestruturas de Portugal pela duplicação da Linha do Norte não chegam para mitigar os impactos da obra no concelho de Vila Franca de Xira.

O projecto da Infraestruturas de Portugal, que prevê a duplicação da Linha do Norte entre Alhandra e Vila Franca de Xira, terá impactos negativos na qualidade de vida de quem reside nessas localidades.

As alterações ao desenho inicial não convencem a população, e há quem considere o projecto um disparate e um erro abissal.

Na edição impressa desta quinta-feira, O MIRANTE continua a ouvir figuras das duas localidades sobre o que pensam do projecto, que deverá ir para discussão pública até ao final deste ano.