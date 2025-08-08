uma parceria com o Jornal Expresso
08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 08-08-2025 13:18

Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante

Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
As receitas obtidas com a iniciativa revertem a favor da secção de bombeiros de Freixianda.

A nona Festa do Emigrante decorreu em Freixianda, concelho de Ourém, na quinta-feira, 7 de Agosto. Organizada pela secção local dos Bombeiros Voluntários de Ourém e respectiva Liga de Amigos, a festa contou com serviço de restaurante e animação musical. As receitas obtidas com a iniciativa revertem a favor da secção dos bombeiros de Freixianda.
O MIRANTE esteve no Largo Juvêncio Figueiredo, onde teve lugar o evento, e acompanhou os preparativos da festa, que decorreu durante a noite.

