Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante

A nona Festa do Emigrante decorreu em Freixianda, concelho de Ourém, na quinta-feira, 7 de Agosto. Organizada pela secção local dos Bombeiros Voluntários de Ourém e respectiva Liga de Amigos, a festa contou com serviço de restaurante e animação musical. As receitas obtidas com a iniciativa revertem a favor da secção dos bombeiros de Freixianda.

O MIRANTE esteve no Largo Juvêncio Figueiredo, onde teve lugar o evento, e acompanhou os preparativos da festa, que decorreu durante a noite.

