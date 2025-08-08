O MIRANTE TV | 08-08-2025 21:06
Rio Maior recebe o arranque da primeira liga de futebol
Sporting e Casa Pia defrontam-se esta noite no Estádio Municipal de Rio Maior.
O Estádio Municipal de Rio Maior está a receber o arranque do campeonato nacional de futebol, num jogo que opõe o Sporting Clube de Portugal e o Casa Pia. O MIRANTE esteve nas imediações do estádio minutos antes do apito inicial.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Vale Tejo
06-08-2025
Caderno de Economia
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino