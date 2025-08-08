uma parceria com o Jornal Expresso
08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 08-08-2025 21:06

Rio Maior recebe o arranque da primeira liga de futebol

Sporting e Casa Pia defrontam-se esta noite no Estádio Municipal de Rio Maior.

O Estádio Municipal de Rio Maior está a receber o arranque do campeonato nacional de futebol, num jogo que opõe o Sporting Clube de Portugal e o Casa Pia. O MIRANTE esteve nas imediações do estádio minutos antes do apito inicial.

