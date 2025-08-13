Centenas de jovens celebraram Dia Internacional da Juventude em Abrantes

Município de Abrantes celebrou o Dia Internacional da Juventude com um programa repleto de actividades, destacando-se uma caminhada festiva que percorreu toda a cidade até ao Castelo, num ambiente de cor, música e confraternização.

Aqui ficam algumas imagens do Dia da Juventude celebrado em Abrantes.