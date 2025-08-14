uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 15-08-2025 00:16

Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

1 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
2 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
3 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
4 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
5 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
6 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
7 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
8 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
9 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
10 / 10
Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerimónia de inauguração decorreu esta quinta-feira, dia 14 de Agosto com vários discursos. As celebrações decorrem até 18 de Agosto com música, gastronomia e animação.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo tiveram na quinta-feira, 14 de Agosto, o seu “pontapé de saída”, com a cerimónia de inauguração que decorreu no Parque do Sorraia. A inauguração reuniu dezenas de pessoas e contou com vários discursos.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, destacou as entidades que fazem acontecer a festa, desde a comissão aos vários trabalhadores do município. Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, enalteceu o trabalho feito pelo município coruchense na promoção turística da região.
As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo decorrem entre 14 e 18 de Agosto e contam com nomes como Bárbara Tinoco, Matias Damásio e Rui Veloso no cartaz.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino