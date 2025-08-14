Tradição das Tertúlias Móveis regressa a Arruda dos Vinhos

Convívio, música e boa disposição marcaram mais um almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos. As Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação prolongam-se até 18 de Agosto.

A tradição voltou a concretizar-se em Arruda dos Vinhos com a realização do tradicional almoço das Tertúlias, no parque de estacionamento da Praça de Touros.

Esta prática, que remonta a várias décadas, nasceu como forma de confraternização entre amigos e famílias durante as largadas de toiros, utilizando autocarros adaptados como palco para convívios, música e partilha de refeições. Ao longo dos anos, as tertúlias móveis tornaram-se um verdadeiro símbolo da identidade cultural arrudense e um caso único no país.

As tertúlias móveis vão estar até dia 18 de Agosto nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação, em Arruda dos Vinhos, servindo comida e bebida numa tradição que tem passado de geração em geração.

