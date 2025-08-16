uma parceria com o Jornal Expresso
16/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 16-08-2025

João Inácio "Janica" é o campino homenageado nas festas de Samora Correia

João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
João Inácio “Janica” é o campino homenageado nas festas de Samora Correia
Entre picarias, cavalos e touros, “Janica” é o rosto de uma profissão que luta para sobreviver num mundo que já pouco sabe o que é a campinagem. O MIRANTE foi conhecer uma parte da rotina diária do campino homenageado nas festas de Samora Correia 2025.

Natural de Vila Franca de Xira e criado na Herdade da Baracha, em Samora Correia, João Inácio “Janica” cresceu no ambiente rural, trocando aos 14 anos a escola para se começar a destacar nas artes da campinagem. Representando a quarta geração de uma família de campinos, os 49 anos fazem com que se considere “muito novo” para homenagens, dada que é a sua estreia nas condecorações, mas ficou feliz e sentiu-se honrado pela iniciativa da ARCAS em reconhecê-lo como campino homenageado das festas de Samora Correia 2025.

Aqui ficam algumas imagens do campino no seu habitat natural, numa história que pode ler completa na edição impressa de O MIRANTE.

