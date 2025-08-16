O MIRANTE TV | 16-08-2025 01:19
Volta a Portugal percorreu a região com milhares de pessoas a assistir
Oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta arrancou em Ferreira do Zêzere, terminou em Santarém e passou por vários concelhos da região ribatejana.
O ciclista israelita Rotem Tene venceu na sexta-feira, 15 de Agosto, a oitava etapa da Volta a Portugal, na chegada a Santarém. Tene, de 24 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém. A oitava etapa da prova rainha do ciclismo em Portugal percorreu toda a região ribatejana, passando por localidades como Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Constância, Entroncamento, Golegã, Cartaxo e Santarém. Nas ruas das aldeias, vilas e cidades milhares de pessoas se juntaram e aplaudiram a passagem dos atletas.
Aqui ficam algumas imagens da chegada a Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Vale Tejo
13-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino